Susan Ochoa: “Me hice la manga gástrica y ahora me siento renovada”

Susan Ochoa no deja de cautivar con su talento y confesó su felicidad al reaparecer luego de haberse sometido a una operación de la manga gástrica por salud y bajar 15 kilos.

La artista ganadora de Viña del Mar no solo impresiona con su registro vocal, sino por su sazón el cuál estará a prueba el fin de semana en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

Susan Ochoa contenta revela que se hizo la manga gástrica

Susan reveló el motivo de su operación: "Me siento una mujer renovada, ¡son 15 kilos menos!, y no es para menos. Me hice la manga gástrica porque probé muchas dietas y no lograba bajar de peso, me asustaba el sobrepeso porque tengo familiares con diabetes. Ahora estoy con más vitalidad y energía".

Susan Ochoa tuvo que cancelar shows por la pandemia

La cantante reveló las consecuencias que llevó la pandemia en su carrera musical. "Tuve que cancelar muchos shows y viajes para todo este año, pero si Dios permite, el 2021, voy a retomar mis giras de promoción de mi próximo álbum", sostuvo.

Además, agregó: "Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando mi música. No he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo, la música es lo que a mí me mueve".

A su vez, la intérprete expresó a su público que continúe cuidándose y respetando las medidas de prevención contra la COVID-19, que llega a cumplir cada vez que sale de casa y debe retornar junto a su familia.

"Siempre trato de cuidarme al máximo y también a mi familia, tratando de obedecer las recomendaciones que nos han dado, en casa tengo niños pequeños y familia de la tercera edad. Gracias a Dios, todos estamos sanos, a ninguno nos ha pasado nada".