¿Qué fue de Larissa Riquelme? La novia del Mundial Sudáfrica 2010 | FOTOS

La modelo paraguaya Larissa Riquelme enamoró a todo el mundo hace 10 años en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 con su hermosura. Tanto impactó su carisma que la llamaron ‘La Novia del Mundial’.

Después de 10 años de haberse hecho conocida mundialmente, la modelo de 35 años publicó en su cuenta de Instagram un lindo recuerdo del momento que la llevó a hacerse conocida:

“Hoy, aproximadamente en este horario, los medios internacionales se preguntaban: ‘¿Quién es esta hermosa paraguaya que está robando suspiros?’ ¡Varios medios como As, Marca y otros de España me daban portadas! ¡Jamás me hubiera imaginado! Hoy, 10 años”, indicó la artista.

¿Qué pasó con Larissa Riquelme después del Mundial 2010?

Después de hacerse famosa en el Mundial 2010 Larissa Riquelme viajó por muchos países de Latinoamérica. También llegó al Perú, en donde le hicieron un reportaje.

Larissa incluso posó para la famosa revista Playboy. Después, en el 2011 fue parte del programa ‘Bailando por un Sueño’ en Argentina.

Sobre sus relaciones amorosas se sabe que tuvo un romance con Jonathan Fabbro, ex jugador de fútbol de Paraguay que trabajó con Boca Juniors y River Plate.

Ya en el 2019 apareció en otro torneo de fútbol: La Copa América 2019, en donde apoyó con mucho entusiasmo a su país.