Jazmín Pinedo se pronuncia tras conducta de Gino Assereto | VIDEO

Jazmín Pinedo revela que no se sorprendió al enterarse que Gino Assereto ha cambiado radicalmente de look. La modelo expresó que el papá de su hija “siempre” ha actuado de esa manera.

“Siempre sorprendiendo él, claro, él siempre hace eso. Le gusta mucho jugar con su pelo, con sus looks, está bien, si a él le gusta, ¿qué importa lo demás?”, mencionó la conductora de ‘Esto es Guerra’ en entrevista con América Espectáculos.

Jazmín también reveló que todos tienen la libertad de tomas sus decisiones:

"Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo y si a él le gusta, está bien", expresa.

No se siente aludida

Jazmín Pinedo expresa que siente que Gino Assereto no le mandó ninguna indirecta al compartir el extraño mensaje en su cuenta de Instagram.

“Él y Jota (Benz) siempre están metidos en el tema de la música, no paran de escribir, les gusta mucho”, indicó.

Pero la joven afirmó que no tocará ese tema por respeto a Gino Assereto:

“Sí vi un poco de lo que (escribió), pero ya esos temas son bien personales de él y a mí ya no me corresponden y yo por respeto no, prefiero no hablar”, declaró.

“(Le gusta) escribir sobre lo que vive, que ha vivido hace muchos años, parte de lo que yo también he participado. Pero este post puntual, por ahí he visto que algunas personas especulan que tiene algo que ver conmigo, pero no. Es un tema bien personal que a mí particularmente no me compete”, mencionó Jazmín Pinedo.