Andrés García deja sin herencia a sus hijos tras vender sus propiedades

Tras contar que se siente listo para partir, el actor Andrés García reveló que venderá todas sus posesiones ya que no piensa dejar herencia para ninguno de sus tres hijos: Leonardo, Andrea y Andrés Jr.

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando”, el artista mexicano indicó las razones por las que no ha tomado semejante decisión e indicó que no es por dejar a su familia desamparada.

"Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le dé nada y al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene", manifestó el ex galán de Televisa.

Además, expresó que prefiere vender las propiedades que le quedan, que por cierto no es poca cosa: "Me queda 'El Castillo', me queda 'El Bosque', me queda esto (su casa en Acapulco), son tres o cuatro propiedades grandes".

Cuando se le preguntó sobre su actual residencia, Pie de la Cuesta en Acapulco, el artista espera poder llegar a un acuerdo con el posible comprador, es decir, que se haga un tipo pre-venta y si en tres años aún no fallece, se compromete a dejar la propiedad.

Andrés García considera que estamos de paso

Por último, Andrés García expresó que no sentir tristeza por dejar ir las cosas que con tanto esfuerzo ha adquirido a lo largo del tiempo, el actor aseguró que no, porque considera que estamos de paso en este mundo y al momento de partir no llevamos nada material.