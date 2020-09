Andrés García alarma por su estado de salud: "Estoy en la recta final de mi vida" | VIDEO

Andrés García, recordado por sus exitosas interpretaciones en diferentes melodramas de Televisa, asombró al revelar acongojado que era consciente de no quedarle mucho tiempo de vida.

Esta información conmovió a sus seguidores al conocer la enfermedad que enfrente y las consecuencias que está trayendo en su estado de salud.

El actor comentó: "Estoy en la recta final de mi vida, considero los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", indicó a TvyNovelas.

"Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto", acotó, el artista de 79 años.

Además, el galán de los melodramas en los 80 y 90 confesó que la pandemia del COVID-19 lo deprimió al no poder continuar con sus planes de escribir un libro biográfico y hacer una serie, aunque agradece haber pasado más tiempo con su familia.

“Me tiene triste y sin ánimo lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar; no puedo escribir, estoy triste. Estoy enfocado en cuidar a mi familia y en buscar una solución económica para sobrellevar estos momentos, para al menos mejorar la situación de las personas que están alrededor mío, pero no la encuentro”, indicó García al revelar que el coronavirus le arrebató uno de sus mejores amigos.

Luis Migule: Andrés García contó detalles de la muerte de Marcela Basteri

El actor luego de haber tenido una actitud descortés con un medio argentino por ser consultado por la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, confesó a Venga la alegría su incomodidad. Pese a ello, Andrés relató hechos inéditos del fallecimiento y Luisito.

“Cuando me dice lo de Marcela, le dije ‘no Luisito, estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas, y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia’”, recordó.

“Llamé a Micky. Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabr*n ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, a lo mejor va a encontrar ahí alguien que lo ayude’”, añadió.

¿Cómo murió la mamá de Luis Miguel?

De acuerdo a su última declaración al medio mexicano, la muerte de Marcela se dio: "La advertencia de Andrés no tuvo mucho efecto, pues, Luisito Rey finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”.