Elizabeth Dupeyrón contó su batalla contra el Parkinson tras la muerte de su hijo | VIDEO

Elizabeth Dupeyrón famosa por su paso en destacadas telenovelas de Televisa, conmovió a sus seguidores hace cinco años cuando se reveló el fallecimiento de su hijo.

Ante ello, su estado de salud se fue deteriorando llegando a tener Parkinson, mientras exigía justicia a las autoridades mexicanas para esclarecer el hecho de la muerte. Desde ese momento, ¿cómo ha cambiado la vida de la actriz?

¿De qué falleció el hijo de Elizabeth Dupeyrón?

Ramsés Márquez murió a los 39 años por presunto envenenamiento con ayahuasca luego de acudir a un ritual espiritual. El joven partió el 15 de febrero de 2015, luego de haber estado tres días en agonía por ingerir una bebida como parte de una sanación.

Tras lo ocurrido, la intérprete inició una lucha contra la autoridad de su país sin bajar la guardia, generándole un desgaste emocional que le provocó consumir medicamentos para la ansiedad y falta de sueño.

"De salud no he estado bien, el golpe que me dieron los infames que mataron a mi hijo es irreparable, ha traído consecuencias muy graves a mi salud. Esas medicinas que se toman para la depresión, para dormir te llevan al caos y te llevan a la desesperación", comentó a Ventaneando.

Elizabeth Dupeyrón y el Parkinson que combate hace cinco años

La artista contó que su enfermedad se habría provocado por tomar pastillas a causa de la muerte de su primogénito. "Siento que mi Parkinson fue por medicamentos, fue inducido, porque yo estaba muy sensible. Las personas con temblor esencial están muy sensibles a esto y un golpe como el que recibí que no es fácil perder a un hijo, perder a tu primogénito, pues te rompe el sistema nervioso", sostuvo.

"Me hicieron una operación de 10 horas, me pusieron un estimulador cerebral, para ayudar a quitar el temblor", confesó Elizabeth, destacando que antes gozaba de buena salud: "De pronto se me cortó la cuota, me dejaron sin nada".

¿Por qué Elizabeth Dupeyrón no ha vuelto a las telenovelas?

Sin embargo, la llegada de su nieta le ha dado una razón para sonreír: “Me acabo de convertir en abuelita este mes, tengo un hijo, tengo una nieta y tengo otra familia joven y bella, entonces hay que vivir y hay que renacer, la vida sigue y mientras estés en ella tienes que dar gracias”.

En junio de 2019 Dupeyrón confesó en entrevista con el periódico Excélsior que debido a los nervios y tristeza que le provocó la pérdida de su hijo, decidió alejarse de la actuación: " Yo me retiré por mi propia decisión, aunque agradezco al público que me tenga presente. Estoy sin trabajo, no quiero trabajar tampoco, porque no puedo".