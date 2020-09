Hija de Andrés Hurtado confirma que su papá venció al COVID-19 con impactante imagen

Josetty Hurtado se pronunció con un emotivo mensaje en Instagram para dar la buena noticia que su papá Andrés Hurtado venció al coronavirus.

Ante ello, la influencer en un extenso comunicado brindó detalles del actual estado de salud del conductor, quién fue internado en una clínica tras contraer el virus.

Josetty Hurtado en Instagram confirmó que Andrés Hurtado venció la COVID-19

La joven que radica en Estados Unidos confesó que los pulmones de su padre lograron recuperarse satisfactoriamente, mientras acompañaba la publicación una imagen donde el presentador de 'Hoy es sábado con Andrés' se encontraba echado en una camilla cubierto por una cápsula de aislamiento.

"Hoy es un día maravilloso, mi papito @andreshurtadooficial mató al animal. Hoy a las 6:50 a.m. entro a sus exámenes finales y lo más importante es que recupero sus pulmones un 98%, ese 2 % con terapias y entrenamientos los tendrá al 1000% como diría Él.... en menos de una semana”, indicó Josetty en su red social.

Además, agregó: “Como comprenderán he estado muy callada minuto a minuto viendo la evolución del hombre que más amo en este mundo. Gracias a todo el país y amigos de diferentes partes del mundo, porque sus oraciones ayudaron a la recuperación de mi papito”.

Andrés Hurtado se pronunció tras vencer al coronavirus

Luego que su primogénita confirmó la noticia, Andrés reposteó en su plataforma digital la publicación de su hija, dedicándole unas emotivas palabras.

“Gracias mi hija bella, preciosa. Ya estoy recuperado. Ya pronto salgo de la clínica”, sostuvo el intérprete.

Cabe recordar que el comediante informó que dio positivo al COVID-19 a través de una carta que fue leída en su programa en Panamericana: “Hace dos días me contagié, lo único que puedo pedirles a mis señitos que me quieren y a las que no, que me den una oportunidad. Oren por mí".

Según se comunicó, Hurtado está internando en la Clínica San Pablo: “Voy a vencer a este bicho. Estoy luchando y dándole batalla a esta terrible enfermedad", mencionó Andrés.

¿Quién es Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado es un comediante y humorista peruano que empezó en la televisión hace más de 20 años. Se hizo muy popular por trabajar en programas como ‘Risas y Salsas’ y ‘Risas de América’.

Hurtado alcanzó la popularidad en el país por su personaje de ‘Chibolín’ y diferentes imitaciones de actrices peruanas y extranjeras. Andrés tiene 55 años de edad, nació el 31 de enero de 1965 en el Callao. Tiene tres hijas mujeres, Jossetty Hurtado, Gennesis Andres Hurtado y Luciana Hurtado.