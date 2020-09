Korina Rivadeneira comparte orgullosa su nueva figura tras haber dado a luz | VIDEO

Korina Rivadeneira contenta por tener entre sus brazos a su bebé Lara y vivir esta nueva experiencia de ser padres junto a Mario Hart, compartió orgullosa en su cuenta de Instagram cómo luce su figura luego de haber sido cesareada.

Korina Rivadeneira en Instagram mostró orgullosa su figura

La modelo utilizó su red social para contar su salida de la clínica después de haber estado internada tres días por el nacimiento de su primogénita.

Ante ello, la joven decidió posar frente al espejo del ascensor de la institución médica para mostrar a sus seguidores cómo quedó su pancita luego de su embarazo.

La esposa del piloto junto a la fotografía escribió, “miren esta panza, parezco de 6 meses”, mientras se la podía ver utilizando un vestido azul y su mascarilla.

Foto: Instagram Korina Rivadeneira

Mario Hart en Instagram presentó a su bebé recién nacida junto Korina

Mario decidió hacer público su felicidad al tener por fin a su menor junto a su mamá, captando el instando cuando sus dos amores estuvieron juntas por primera vez.

Korina Rivadenira y su experiencia en la lactancia

“Me siento feliz, ahora amanecí con dolor, pero no es un dolor del que me queje, es un sentimiento totalmente distinto, es puro amor, no puedo quejarme porque solo me basta mirarla y es muy satisfactorio”, comentó Korina a 'América Hoy' tras haberle hecho una heredita su bebé ante el primer contacto de la lactancia.

Además, la actriz, agregó: “Desde el primer día le estoy dando de lactar, le estoy dando calostro... Ella es tan tranquilita, desde el primer momento me agarró perfecto, me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado”.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo y actriz venezolana que se hizo conocida en el Perú por ser parte de diferentes realitys de competencia y trabajar en algunas series de televisión. Actualmente es pareja de Mario Hart, con quien se casó y ahora está esperando un bebé que nacería a mediado de setiembre.