Karen Schwarz y Ezio Oliva se casarán por tercera vez: "Faltaba la bendición de Dios"

Karen Schwarz no ocultó más su emoción y sostuvo a través de su cuenta de Instagram que contraerá matrimonio con Ezio Oliva por tercera vez.

En esta ocasión, la conductora contó que llegaría al altar pero cuando pase la crisis sanitaria por el coronavirus y pueda disfrutar junto a su familia tranquila.

¿Karen Schwarz tendrá otro hijo?

La presentadora por medio de sus redes sociales fue consultada si tenía aún planes de tener otro pequeño. Ante ello, la modelo respondió:

“Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no", manifestó Karen sonriendo ante la duda de su público.

Karen Schwarz en Instagram confesó que se casará otra vez con Ezio Oliva

“Me preguntas si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que si les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Diosito”, manifestó.

La primera vez que la conductora de Latina se casó fue a través de un matrimonio simbólico con pocos invitados cuando viajó a Punta Cana.

Luego, la pareja decidió organizar una fiesta íntima tras organizar su boda por civil donde varias figuras públicas asistieron.

Karen Schwarz presentó a su bebé recién nacida

La presentadora de Latina en su plataforma digital compartió desde una sala de espera, los latidos de su bebé antes de ser intervenida para que nazca Cayetana.

"Lo logramos mi chiquitita! Por fin te tengo en mis brazos. El camino fue difícil pero cuando hay un amor tan puro no existe nada más fuerte. Se lo prometí a tu hermanita y ahora te lo dije a ti cuando estuvimos carita con carita, por ustedes TODO, aquí está mamá con millones de errores pero repleta de amor. Mi amor Ezio lo logramos. Gracias Diosito", expresó Karen.