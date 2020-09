Magdyel Ugaz participa como vocera de la primera marcha virtual contra la violencia

Magdyel Ugaz entre otras figuras del medio participarán en la marcha por el “Día Internacional de la No Violencia”.

Según información de ENDES y el INEI, el 32,2% de las mujeres han sido víctima de alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja. Y a raíz del Estado de Emergencia por el coronavirus los casos de violencia en el hogar han aumentado, solo hasta el mes de mayo de 2020, se han registrado 12 feminicidios y 226 violaciones, de ellas 132 menores de edad.

por tal motivo, la marca Ladysoft creó una forma de alzar la voz y reclamar por las que no son escuchadas, pero desde la protección de sus hogares y tomando en cuenta la nueva normalidad que prohíbe las aglomeraciones. Este 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No violencia, y se busca invitar a hombres y mujeres a sumarse a una marcha virtual, para demostrar que todo el Perú está unido y comprometido en erradicar la violencia de género.

“Buscamos empoderar a las mujeres, que vivan su vida llena de confianza y en contexto de seguridad por eso como marca queremos sumarnos a crear conciencia en contra de la violencia. Además, creemos que hay que trabajar en normalizar algo tan natural como el periodo femenino porque la regla no es un tema, y que las mujeres enfoquen sus esfuerzos en desarrollar todos sus talentos y motivaciones” comentó Daniela Larsen, jefe de marca Ladysoft a el diario El Popular.

El streaming en las redes sociales empezará a las 5 de la tarde donde ser verán carteles virtuales.

“Esta campaña me toca de manera personal. Primero porque soy mujer y porque viví la violencia en mi entorno familiar, definitivamente son fantasmas que aparecen en tu presente y que sigo trabajando. Hoy las mujeres estamos siendo distintas, nos estamos abrazando y nos estamos reconociendo como mujeres grandes. Eso me hace mirarme a mí diferente a como me miraba hace unos años atrás, mucho más fuerte. Estoy tan emocionada que siento que esta marcha virtual nos puede hermanar. Somos el segundo país en Latinoamérica con más índices de feminicidio, entonces, todas debemos decir: Acá estamos con ustedes por eso me uno. Estoy muy contenta de ser embajadora de esta campaña de ladysoft”, comentó la flamante actriz de la serie "De vuelta a barrio".