Asu Mare: el recordado 'Chato' hace frente a la pandemia paseando perros

Miguel Vergara, el recordado Chato de Asu Mare, está acostumbrado a recursearse, incluso cuando participaba en grandes proyectos de cine. Sin embargo, nunca imaginó que pasaría momentos tan difíciles.

"Por el coronavirus perdí cuatro familiares, es penoso porque no pudimos despedirnos como debe ser”, indicó el actor, quien por la cuarentena tuvo que cancelar proyectos.

"Sí, es verdad. Te cuento que hoy en día estoy viviendo del apoyo de mis amigos, por qué ahorita me encuentro si trabajo", acotó al diario Trome.

El actor tuvo que retirarse de su casa porque no podía seguir pagando el alquiler.

"Perdí el lugar donde vivía, no me alcanzó para pagar (el alquiler) y ahora paseo perros, así me estoy ganando la vida. Estoy pensando en sortear zapatillas, sandalias, todo suma, y les puedo dejar mi ‘Yape’ para que colaboren, ja, ja, ja", indicó Miguel Vergara, soltando esa carcajada que lo caracteriza.

Miguel Vergara ha participado en numeros producciones cinematrográficas y de televisión, entre ellas Asu Mare se hizo popular con su personaje del ‘chato’ en la película ‘Asu Mare’ y ‘Los Vílchez’.

¿Cuándo se estrenó Asu Mare?

"¡Asu mare!, la película"​ es una película de comedia peruana, adaptación fílmica del monólogo cómico homónimo de Carlos Alcántara. Fue producida por Tondero y dirigida por Ricardo Maldonado. Se estrenó el 11 de abril del 2013 a nivel nacional.

Esta cinta se volvió especial también porque reúne en breves apariciones a los comediantes de Patacláun.