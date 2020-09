Andynsane: seguidora lo denunció de acoso y hostigamiento

El youtuber Andy Merino Ramirez, más conocido como Andynsane, fue denunciado por una de sus seguidoras por acoso y hostigamiento está siendo denunciada por una de sus seguidoras por acoso y hostigamiento.

La acusacion fue hecha a través de las redes sociales, donde la involucrada publicó evidencias. Además, indicó que otras jovénes habrían pasado por situaciones similares.

La joven con el usuario @randy en Twitter mostró los hostigamientos de la que ha sido víctima desde los 16 años.

Según se puede leer, el youtuber le pedía fotos íntimas, de lo contrario "no valía su tiempo". La joven lo admiraba y no quería perder su amistad.

“De ahora en adelante lo hago todo en español para que fans de Andy y mis fellow Peruanos entiendan. Esta es la situación: él me empezó a hablar cuando acababa de cumplir 16. Hablamos por mas de 4 años, y en ese tiempo él me ‘preparo’ con intenciones de tener relaciones conmigo”, indicó la joven en Twitter.

@Andynsane transcript below.This man had been grooming me since age 16, this screenshot is from 2014, a few weeks after my 16th birthday. He was about to turn 23. This was me trying to avoid the awkwardness of saying no and losing my ‘friendship’ with him. pic.twitter.com/0roekawmUp