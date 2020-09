Deyvis Orosco celebra sus 34 años en medio de una cena romántica con Cassandra

Desde pequeño, Deyvis Orosco siempre fue consciente de su legado, el ser hijo de Johnny Orosco fue para el una gran responsabilidad. Hoy en día cumple 34 años y lo hace no solo cosechando éxitos, sino también al lado de su gran amor, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Par esta ocasión, la joven le preparó una romántica velada un día anterior a la fecha especial y le regaló una hermosa torta, según se puede ver en sus historias de Instagram.

“Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste ’hagámoslo juntos’. Feliz Cumpleaños Mi Vida, no me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo (...) Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Hoy puedo decir que haces que los príncipes de Disney tengan que ponerse a rediseñar su propia historia”, escribió Cassandra.

“No puedo tener mejor regalo que tener salud y estar con los míos. Es un cumpleaños diferente, generalmente lo paso trabajando. Me han hecho una sorpresa por aquí, gracias mi amor, gracias por todo”, indicó, por su parte, el cantante a través de su cuenta de Instagram.

Deyvis Orosco celebra cumpleaños anunciando concierto virtual

Como se recuerda, el joven cantante ha estado ausente en los escenarios debido a la pandemia del coronavirus, sin embargo, nunca ha dejado de ver nuevas formas para llegar a su público.

Es por ello que sumada a la sorpresa de su gran amor, su felicidad es mucho mayor tras confirmar que su próximo conciento virtual se realizará este sábado 24 de octubre vía la plataforma de Teleticket.

“Estoy feliz de reencontrarme de nuevo con mi público de manera virtual el sábado 24 de octubre, los extrañaba, así que prepárense porque llegamos a romper esquemas. El público podrá pedir sus canciones a través de mis redes y se vienen muchas sorpresas para los próximos días”, contó el cantante.

“Hoy celebró por partida doble, mi cumpleaños y esta noticia especial de mi primer concierto virtual” , agregó Deyvis Orosco.

Como se sabe, Deyvis no paro de trabajar y se dedicó hacer música, a estrenar temas y video clips a través de su canal oficial de YouTube.

Recientemente estrenó el tema ‘Eres Tu’, que se lo dedicó a su novia Kassandra, luego lanzó ‘Fuego’, ‘Si esto no es amor’ y ‘Caprichito’. Estos temas forman parte del disco ‘Huellas’ y que se encuentran en todas las plataformas digitales.