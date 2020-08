Roberto Ballesteros: el peruano que triunfó como el villano más querido de México | VIDEO

Lo hemos visto en innumerables producciones de México. Y aunque ha destacado en todos sus papeles, los de villano son los más recordados en su carrera. Roberto Ballesteros nació en Perú el 22 de marzo de 1959 pero vivió toda su vida en México, persiguiendo desde pequeño su sueño de ser actor.

Con una gran trayectoria, actualmente sigue desarrollando su carrera en cine, teatro y televisión.

¿En que telenovelas actuó Roberto Ballesteros?

Recientemente lo vimos en Por amar sin ley como Jaime Ponce. Ha trabajado con destacados productores como Valentín Pimstein, Angelli Nesma, Salvador Mejía engtre otros.



Tiene en su haber 20 películas y 40 telenovelas, entre ellas Vivir un poco, Quinceañera, Rosa salvaje, Simplemente María, La pícara soñadora, Maria Mercedes, La antorcha encendida, Cañaveral de pasiones, María Isabel y recientemente Palabra de mujer y Camaleones.

Estuvo casado por 20 años con la también destacada actriz Azela Robinson, sin embargo, decidieron separarse pero tienen una buena relación amical. Ambos criaron al hija de ella, a quien lo considera como de su propia sangre.

A través de una entrevista para TVNotas, Roberto Ballesteros señaló que disfruta mucho lo hace, esa es una de las razones de conservarse bien de salud.

“Estoy bien, afortunadamente todavía aguanto un piano, tengo buena memoria, una buena actitud, me río mucho; eso es muy bueno, no hay que tomar la vida tan en serio, hay que reírnos incluso de nosotros mismos, cuando tienes buen sentido del humor tienes salud porque mueves una serie de músculos de la cara, según he leído y yo me siento bien porque tengo una actitud positiva con la vida”, indicó.

Roberto Ballesteros se ha convertido en uno de los actores más destacados de la televisión mexicana y orgullo para los peruanos. Así como él, son muchas las figuras que destacan en tierras charras. En la larga tenemos a la recordada Saby Kamalich, Christian Meier, Ricardo Blume, Jorge Aravena, y muchos más.