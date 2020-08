Cassandra Sánchez de Lamadrid aclara que Jessica Newton no quiere un nieto | VIDEO

La hija de Jessica Newton Cassandra Sánchez de Lamadrid quiso hacer una rectificación después de las declaraciones que brindó en el programa ‘En Boca de Todos’.

Recordemos que la pareja de Deyvis Orosco mencionó que su mamá ya desea tener un nieto, pero su madre le habría hecho un pedido sobre esas declaraciones.

“Mi mamá me hizo la aclaración anoche de que vio el titular, y me pidió que yo aclare de que ella no quiere un nieto, quiere una nieta”; expresó en una entrevista en vivo.

Echa un vistazo a sus declaraciones:

¿Qué dijo Cassandra Sánchez?

En el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’, la pareja de Deyvis Orosco dio declaraciones sobre su relación, afirmando que el cantante es el hombre de su vida.

Pero Cassandra Sánchez de Lamadrid también confesó que su madre, Jessica Newton desea tener un nieto:

“La verdad es que mi mamá está tan feliz, que yo creo que es el sueño de cualquier madre ver verme caminar al altar, pero sobretodo de lo que conversamos últimamente, es que le gustaría ver a un ‘chinito’ corriendo por toda la casa”, declaró.