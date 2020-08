Toño Centella indica que su mamá de 80 años se contagió de Covid-19

El cantante de cumbia Toño Centella reveló que está muy preocupado por su madre. La señora Teresa de 80 años se contagió de coronavirus, a pesar que no ha salido ninguna fiesta, expresó el artista.

‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo”, mencionó el intérprete de ‘Amor de Arena’ a Trome.

“Cómo pueden pensar que hice una fiesta, ese video es de junio cuando se suspendió la cuarentena y mi primo me pidió que fuera a su casa para cantarle por su cumpleaños. Solo estuve 10 minutos y habían 15 personas, todos familia. No es del domingo”, confesó el cantante acerca de un concierto del que fue duramente criticado.

Toño Centella reveló que su exesposa le robó una cadena y un reloj de oro

Después de narrar que su expareja le fue infiel y lo abandonó, Toño Centella destacó que ella le habría robado dos de sus pertenencias de oro y que incluso, las habría regalado a su nueva pareja.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo” contestó el cantante de cumbia.