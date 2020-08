Giovanna Valcárcel a Karen Schwarz: “Quiero saber si saldré a reportear a la calle”

Karen Schwarz anunció su regreso a la señal de Latina en unas semanas. Y a pesar, que no quiso comentar más durante el programa “Mujeres al mando”, dio entrever que podría ser en el horario de la mañana.

“Son casi cinco meses desparecida, pero ya estoy lista para regresar”; comentó al programa de Latina.

Ante esto, Giovanna Valcárcel bromeó con la noticia de la presentadora de TV sobre que la iba a serruchar su espacio en el espacio matinal.

“Queremos saber si ponemos una silla más acá, si me voy a hacer yo notas a la calle, avísame Karencita”, dijo Valcárcel de manera irónica.

“Solamente les puedo decir que regreso a Latina y estoy muy feliz, sé que el estudio de “Mujeres al mando” es un gran estudio, sé que me pueden ver por allí, o me pueden ver más tarde, no les puedo decir más”; comentó la esposa de Ezio Oliva.

“Es menos de un mes (que vuelvo a la TV)”, agregó.

Todo indica que Karen retomará los espectáculos, segmento que le abrió camino en la televisión. Como recordamos, Karen dejó la conducción de Mujeres al mando para cumplir la cuarentena, sino también para esperar con tranquilidad la llegada de su segunda bebé.