Karen Schwarz regresa a la televisión con programa de espectáculos | VIDEO

La modelo Karen Schwarz estará de nuevo a la televisión, así lo anuncio el canal Latina, en una recuente promoción.

La conductora de televisión volverá a su trabajo pero en el programa llamado ‘Modo Espectáculos’, según lo indica el canal de la avenida San Felipe.

Recordemos que la exconductora de ‘Mujeres al Mando’ se alejó de la tv porque estaba embarazada de 6 meses y el coronavirus acaba de llegar a nuestro país.

Incluso Schwarz reveló en un video que estará con su familia durante toda la cuarentena:

“En el trabajo me han dado la oportunidad de estar en mi casa, porque no solamente me tengo cuidar yo, sino también a mi bebita que ya tiene 6 meses”, expresó en el mes de marzo.

Después de brindar estas palabras, Karen indicó que extraña la televisión, pero que uno de sus seguidores le consultó si iba a volver a ‘Mujeres al Mando’:

Por el video compartido por Latina, se puede saber que la modelo no volverá al programa que dejó en el mes de marzo, sino que un nuevo programa o segmento que se dedicará a los espectáculos.

‘Mujeres al Mando’ es conducido ahora por la periodista Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín.

Echa un vistazo al video promocional: