Gigi Hadid mostró su avanzado embarazo con lindas fotos

Fue hace unos meses que se conoció la noticia del embarazo de Gigi Hadid producto de su relación con Zayn Malik. La modelo festejó su cumpleaños el 23 de abril y los comentarios no tardaron en surgir por la poca actividad en las redes. Fue su madre, Yolanda Hadid, quien diera la confirmación de la feliz noticia y además revelaba el sexo de la bebé. Hasta ahí todo bien.

La famosa modelo está pasando su embarazo en casa junto a su familia y amigos más cercano. Algo muy normal, sobre todo ahora que el mundo está atravesando una situación excepcional a raíz de la pandemia de la COVID-19. Pero para que sus seguidores están deseosos de ver a la joven artista mostrar su avanzado estado de gestación. En el cumpleaños de una amiga se publicaron foto en Instagram, pero ocultaron su vientre con un Emoji de hada. Por último, esta en todo el derecho de mostrar o no lo que ella desea.

Pero hace unos días decidió publicar su sesión de fotos para que sus millones de seguidores sacien su curiosidad de ver su avanzado estado de gestación. En las imágenes se la puede ver como un hada cuidando su vientre.

Las fotografías no solo obtuvieron comentarios de sus fans, sino que diseñadores de la talla de Tommy Hilfiger y Marc Jacobs la felicitaron por su dulce espera.

Gigi Hadid contó por qué no compartía fotos de su embarazo

Además, de estas imágenes la modelo compartió una promoción de su nuevo número de la revista V ‘El diario de Gigi Parte II’, donde también muestra su vientre de embarazada.

Ella misma ha explicado todo. "Obviamente, creo que muchas personas están confundidas por qué no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos". Se puede decir más alto, pero no más claro.

"He estado haciendo muchas fotos de mi vientre y enviándolas a amigos y familiares y ha sido muy bonito y emocionante. Estoy tratando de documentarlo bien porque he escuchado a mucha gente decir, obviamente, que no me perdiera nada. Compartiré cosas así en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Siento que en este momento solo quiero experimentarlo y escribir en mi diario. No quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y pensar que tengo estar guapa y publicar algo".