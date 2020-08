Korina Rivadeneira reveló que su bebé ya está lista para nacer

Korina Rivadeneira compartió en su Instagram unas historias en las que contaba que ya está lista para ser mamá, que se encuentra en la semana 37 de gestación y que está mentalizada para que la pequeña Lara Hart llegue a sus brazos antes del 8 de septiembre, fecha indicada por su doctora en una primera instancia.

“Hoy fuimos a ver a la bebé y la doctora me dijo que esta todo perfecto que ya puede nacer; que estoy en dilatación 1 y en cualquier momento si ella quiere puede nacer”, comentó en sus historias de Instagram.

La modelo venezolana manifestó hace unos días que estaba intentando adelantar de manera natural su parto, y es que la controversia se dio porque el 8 de septiembre, fecha en la que se espera a la bebé por cesárea coincide con el cumpleaños de Alejandra Baigorria, ex pareja de su esposo, Mario Hart.

Por otro lado, Korina Rivadeneira expresó que no realizaría actividades que la estresen en la semana para que la bebé llegue sin ningún problema.

“Estoy a punto de... (dar a luz), me siento muy cansada y muy agotada. He decidido que mañana es el último día de publicaciones, compromisos, etc, todo lo que me pueda preocupar para esta semana estar relajada y la bebita se sienta bien para salir”, agregó.

Korima Rivadeneira habla de sus problemas para movilizarse

No falta nada para que Korina Rivadeneira de a luz y a través de su cuenta de Instagram reveló que se le hace muy difícil caminar. La pareja de Mario Hart mencionó que tiene dolores muy fuertes en la zona lumbar.

“Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo”, mencionó la actriz en sus redes sociales.