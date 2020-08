José Carlos Ruíz, el actor mexicano que creció en la orfandad y se refugió en el cine

José Carlos Ruíz es hoy en dia uno de los actores más reconocidos de México. Su gran trayectoria y jobial personalidad han hecho que se gane el corazón del público. Seguido por generaciones, ha sabido llevar con gran orgullo el título de Primer Actor.

El artista quedó huerfano desde los 10 años y tuvo que vivir con su abuela paterna. Lejos de sumergirse a la pena, José Carlos se entregó a las salas de cine, donde sentía que vivía la realidad de cada uno de los personajes.

"Yo solo entraba al cine para no sucumbir a la tristeza, a la melancolía, a la necesidad, pero jamás pensando que iba a ser actor. Solo me metía en el cine porque así me evadía de la vida. Y no es porque no me gustara la vida, sino porque me gustaba más el cine. Yo salía de ver las películas sintiéndome los personajes que había visto", recordó una vez el actor en el programa Confesiones.

Sin embargo, las cartas ya estában echadas, él sería un reconocido intérprete de cine, teatro y televisión.

"Yo tocaba la guitarra muy empíricamente, cuando un amigo me dijo 'hay una escuela de iniciación donde podemos tocar la guitarra de a gratis'. De pronto pasa una muchacha muy bonita, se metió a una salón, la seguí y también entré. Fue la primera vez que vi a los actores en escena, como en el cine pero en vivo. Me quedé encantado y me olvidé de la muchacha", señaló José Carlos Ruíz, quien tras esta experiencia supo que la actuación lo acompañaría para toda la vida.

Es así que inició su carrera en el Instituto de Bellas Artes, gracias a una beca. Del teatro pasó al cine y luego no tardaría en incursionar en la televisión, donde ha destacado por interpretar a Benito Juárez en telenovelas histórica, al padre de la protagonista en las dos versiones de la telenovela "María Isabel", al villano de "Soñadoras", al brujo de "Mariana de la noche", y más.

Tiene en su haber cerca de 93 películas y 38 telenovelas, las cuales le han valido importantes premios, tales como seis Arieles, tres diosas de plata y varios reconocimientos internacionales. Con 83 años de vida y más de 6 décadas de trayectoria, José Carlos Ruíz es uno de los actores más queridos y brillantes de la industria mexicana.

Lo que se hereda no se hurta

José Carlos Ruíz es padre de la actriz Amaranta Ruiz, a quien ya hemos visto en numerosas producciones, tales como Betty en NY y Enemigo íntimo 2. No cabe duda que el arte lo lleva en la sangre.