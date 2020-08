Korina Rivadeneira se le hace difícil caminar embarazada: “El dolor es fuertísimo” | VIDEO

La modelo venezolana Korina Rivadeneira está en la recta final de su embarazo y reveló en su cuenta de Instagram que ahora se le hace muy difícil caminar. La pareja de Mario Hart mencionó que tiene dolores muy fuertes en la zona lumbar.

“Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo”, mencionó la actriz en sus redes sociales.

Korina también le dijo a sus seguidores que tiene inconvenientes para caminar:

“Si no camino así me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de la fuerte que es el dolor”, expreso.

“El dolor de acá (zona lumbar) está criminal”, expresó la modelo, quien está en los últimos días de embarazo y a pocos días de dar a luz al bebé de Mario Hart.

Echa un vistazo al video que compartió Korina Rivadeneira en su cuenta de Instagram:

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo y actriz venezolana que se hizo conocida en el Perú por ser parte de diferentes realitys de competencia y trabajar en algunas series de televisión. Actualmente es pareja de Mario Hart, con quien se casó y ahora está esperando un bebé y a punto de dar a luz.

