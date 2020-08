Dulce María conmovió al mostrar su pancita de embarazo por primera vez | FOTO

Dulce María se encuentra en su mejor etapa al convertirse en mamá por primera vez. Ante ello, la artista a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores unas tiernas fotografías de su pancita de embarazo.

Por primera vez, la cantante compartió el estado de su gestación y aprovechó en enviar un emotivo mensaje lleno de amor y sentimiento a su bebé.

"Este/a güerito/a aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue, no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar", sostuvo en su red social.

Dulce María en Instagram anunció así su embarazo

La intérprete que se ha unido al elenco de la segunda temporada de la serie Falsa Identidad de Telemundo anunció la buena noticia en junio con una tierna imagen acompañada de Paco Álvarez.

"Les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen, es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida", prosiguió su amoroso mensaje. Dulce ya se encuentra en el segundo ciclo de su embarazo en el que ya puede sentir y percibir mucho más a su bebé. "¡Ya se mueve!", indicó entusiasmada.

Una de las primeras personas en reaccionar y comentar fue su compañera, Anahí, que como mamá de dos hijos entiende la etapa que está viviendo. "¡Eres taaaan hermosa! ¡Bebé ya empieza a sentir todo el amor que le espera en este mundo!", le escribió.