Dra. Polo envió mensaje sobre el uso de mascarillas: “He dicho…tápate la boca”

La irreverente Dra. Ana María Polo conocida por su programa “Caso cerrado”, dedicó un mensaje directo sobre el uso de las mascarillas durante esta pandemia por el coronavirus. Usó su cuenta de Instagram para concientizar a las personas sobre el tapabocas y la importancia que tiene para prevenir los contagios en estos tiempos.

La conductora de “Caso cerrado” tiene una frase característica que usa durante el programa cuando acaba un caso el cual es: “He dicho…caso cerrado”, pero en esta ocasión la usó para dar un poderoso mensaje, claro, fiel a su estilo.

La abogada publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se la ve usando una mascarilla y esta tenía pintado un mensaje: “He dicho…tápate la boca”, este estuvo acompañado con el siguiente texto, “No falles a lo esencial. #HeDicho #TapateLaBoca #usamascarilla #usacubrebocas”.

Sus seguidores no dudaron en aplaudir su iniciativa al mostrarse de acuerdo con el pedido que hizo la reconocida Dra. Polo. Cabe mencionar, que en el mundo aún existen personas que se niegan a utilizar las mascarillas, e incluso incitan a realizar manifestación es en contra de ellas.

Miguel Bose es uno de los ciudadanos negacionistas, como se recuerda su madre falleció por esta moral enfermedad, y si bien se ha mostrado en contra del uso de este artículo, hace poco fue captado usándolo mientras estaba de compras.

Adiós “Caso cerrado”

Tras 20 años de ser conciliadora y jueza de miles de casos la Dr. Polo se retiró del exitoso programa de Telemundo, “Caso cerrado”.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, expresó la presentadora de televisión a Associated Press en ese momento.