Ricardo Morán reveló que tuvo COVID-19: “La he pasado mal y quisiera contar mi experiencia”

Ricardo Morán, productor y parte de los conductores de Yo Soy, se presentó en Mujeres al mando mediante una videollamada, donde confesó que dio positivos a el coronavirus y que contaría toda su travesía en su nuevo episodio de su podcast ‘Moranmente incorrecto’.

“En estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho. Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, manifestó el también actor.

Además, contó que la pasó mal y por eso desea contar su experiencia. “(…) porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente”.

Ricardo Morán pidió que no se automediquen con dióxido de cloro

El productor de televisión comentó a los televidentes que el dióxido de cloro es dañino para la salud, que no lo consuman.

“No deben tomar dióxido de cloro, ya que pueden tener una hemorragia estomacal, deben de hacer caso a las indicaciones y de eso hablaremos en el podcast de hoy”.