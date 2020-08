Patty Wong se defiende tras denuncia de su extrabajador en Magaly Medina | VIDEO

Patty Wong rompió su silencio luego de emitirse en el programa de Magaly Medina una denuncia contra ella por parte de su extrabajador, quien indicaba haber sido despedido al inicio de la cuarentena.

Ante ello, la modelo afligida se defendió a través de su cuenta de Instagram, contando algunos detalles de lo sucedido.

Patty Wong en Instagram se defendió ante la denuncia de su extrabajador

La empresaria en su red social confesó que fue intervenida en su local de San Juan de Lurigancho por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'.

"Estoy acá para dar la cara porque no me escondo cuando no tengo nada que temer", inició Wong su grabación que tituló: "Para que quede claro".

A su vez, reveló que ella mostró sus pruebas sobre lo sucedido al programa pero no se emitieron, descartando tener un equipo de marketing.

Patty en su defensa relató un episodio de robo que se le sindicó al joven, siendo el motivo de su despido al haber encontrado la llave del inmueble en el poder del exempleado, aunque aclara que no lo señala como el causante del hurto.

¿Por qué el extrabajado de Patty Wong la denunció?

En el programa de Magaly Medina, Ronald Arquiñaga, informó que acompañó a la familia Wong desde el inicio del negocio, sin embargo, fue retirado en marzo.

"Ese mismo día de la pandemia me botó. Ni siquiera ella me dio la cara, si no que terceras personas nos dijeron", manifestó el joven. Ante ello, el extrabajador inconforme con el pago final de su despido mostró un documento del monto que le entregarían.

Según su declaración, su sueldo era de 3.000 soles con el horario completo de 2 p.m. a 11 p.m. pero en su liquidación registraba 465 soles donde indicaba que había laborado solo tres años.