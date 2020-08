Denuncian a Patty Wong por despedir a trabajador al inicio de cuarentena | VIDEO

Patty Wong fue denunciada por un extrabajador quien reclama el monto real de su liquidación al haber sido despedido al inicio de la cuarentena tras la pandemia y no haber tenido una respuesta satisfactoria hasta el momento.

Extrabajador de Patty Wong denuncia a la empresaria

En el programa de Magaly Medina, Ronald Arquiñaga, informó que acompañó a la familia Wong desde los 15 años, sin embargo, fue retirado en marzo.

"Ese mismo día de la pandemia me botó. Ni siquiera ella me dio la cara, si no que terceras personas nos dijeron", manifestó el joven.

A su vez, agregó sobre aquel episodio: "Ya no vas a pertenecer a la empresa, hasta aquí no más. Todos son nuevos. Los chicos que trabajábamos no está ninguno".

De acuerdo al documento presentado por el joven, indicaban un monto de pago mensual que no coincidía con la que él recibía por la empresa de la modelo: "Estoy molesto, indignado y resentido".

Según su declaración, su sueldo era de 3.000 soles con el horario completo de 2 p.m. a 11 p.m. pero en su liquidación registraba 465 soles y laboró solo tres años.

¿Qué respondió Patty Wong?

Por su parte, Wong con los ojos entre lágrimas se defendió de la acusación indicando que no tenía conocimiento y explicando:

"Yo tengo varios locales que no son míos, donde mi familia también ha pertenecido. Y en ese local (señalada el denunciante) yo soy accionista , pero la gerente general es mi hermana. Ella nunca me dejó a tener acceso al personal".