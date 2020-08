Alejandra Baigorria confirmó que jamás fue amiga de Macarena Vélez | VIDEO

¡No era amigas! La modelo Alejandra Baigorria acaba de aclarar que jamás fue amiga de la chica reality Macarena Vélez.

¿Qué pasó entre Macarena Vélez y Alejandra Baigorria?

Hace algunas semanas, se reveló que Alejandra Baigorria estaba saliendo con Said Palao, pero las críticas empezaron a llegar cuando se recordó que el ‘saliente’ de ‘La Rubia de Gamarra’ es la expareja de Macarena Vélez.

Usuarios en redes resaltaron que la expareja de Guty Carrera era muy buena amiga de Macarena, pero parece que la relación no fue así.

Samuel Suárez de Instarándula aclara situación

El influencer de espectáculos Samuel Suárez reveló que ha tenido una conversación con Alejandra Baigorria y que ella le confesó que su relación no fue tan cercana.

“Ale me asegura que ellas no son amigas, es más, Ale tiene los amigos contados con las manos”, expresó.

¿Y la sesión de fotos de Ale y Macarena?

Alejandra expresó que la sesión de fotos con Macarena fue porque ella la contrató para un trabajo:

“Entonces si no eran amigas, si la sesión de fotos fue pagada, si no pasaron Año Nuevo juntas como tanto se especuló, entonces bienvenido con Said y que disfruten”, declaró Samuel en su cuenta de Instagram.