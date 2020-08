Michelle Soifer afirma que ahora pesa 52 kilos pero que está muy sana | VIDEO

Michelle Soier resaltó que ha perdido más de 25 kilos desde que se hizo la operación de maga gástrica.

En conversación con Magaly Medina, la cantante confirmó que sí ha bajado mucho de peso, pero que no tiene problemas de salud:

“A raíz de la operación que yo tuve, pues he bajado casi 26 kilos. Y es un proceso de un año bajar de peso, luego ya recuperas un poco de peso... ¿No? Más o menos cuando cumples el año de operado, yo todavía tengo siete meses. Entonces estoy en proceso, pero siempre con una buena alimentación, más que nada porque recuerda que estamos en una pandemia y hay que cuidarnos al máximo”, comentó.

La ‘Soifer’ confirmó que pesa solo 52 kilos pero que está esperando subir 4 kilos en los siguientes días. También admitió que debería ir a terapia pero que por ahora no puede.

“Lo ideal sería ir al psicólogo, pero en mi caso pues como tengo tantas actividades, me mantengo ocupada, no me estreso, no me preocupo mucho por el peso. Trato de comer sano, sigo haciendo mis ejercicios. Ahora estoy en 52 kilos, pero yo, como voy a recuperar peso, yo quiero quedarme en 56, 55 y ya”, finalizó Michelle Soifer.