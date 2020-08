Melissa Paredes responde a usuaria que la criticó por la forma de criar a su hija

Melissa Paredes no duda en mostrar siempre lo orgullosa que se siente de ser madre, esto a través de constantes publicaciones en su cuenta de Instagram, donde se le ve compartiendo gratos momentos con su hija.

Sin embargo, nunca imaginó que una foto desatara una ola de críticas, por supuestamente no cuidar bien a la pequeña.

En esta imagen se le ve a niña sin zapatos. Hecho que no gustó a muchos. "Tu nena nunca usa zapatos..en todos tus videos siempre está descalza con tremendo frío en Lima, cuida des sus pies a esa edad está en formación”, escribió una usuaria.

La actriz rápidamente respondió, notoriamente incómoda pero sin dejar de ser educada: “Es lo más saludable del mundo. Búscalo en todas partes! Te mando un abrazote”.

La respuesta terminó alterando a muchos más, resaltándole a la actriz lo importante que es usar zapatos.

“Cada madre sabe como forma a sus hijos , mientras no afecte a la sociedad que camine sin zapatos y si no quiere peinarse que no se peine , por qué tendría que peinarse ? para darle gusto a las demás", indicó una fans, quien salió en defensa de Melissa Paredes.