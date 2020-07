Mauricio Diez Canseco se solidariza con Melcochita y le da trabajo en su local

Luego que Melcochita contara que teme que lo saquen de su casa porque hasta la fecha no ha podido pagar el alquiler pues no ha conseguido trabajo a causa de la pandemia, Mauricio Diez Canseco no dudó en solidarizarse con el humorista y proponerle que sea parte de su equipo para brindar shows gratuitos al público.

El empresario señaló que se ha sentido muy conmovido con la situación que enfrentan algunos artistas, por lo que ha visto la manera de apoyarlos, y que mejor motivo que la reapertura de sus locales de Rústica. Es así como Melcochita será parte de su equipo, al igual que Bettina Onetto, Miguelito Barraza, Arturo Alvarez y Manolo Rojas, comediantes peruanos de gran trayectoria.

Desde el lunes 3 de agosto, los artistas ofrecerán shows gratis en sus locales para alegrar a los clientes.

"Así nos ayudamos todos y a la vez le damos un poco de entretenimiento a los clientes que van a consumir. Además, buscamos la reactivación de la economía en medio de la crisis", sostuvo.

Para seguridad de los consumidores, todos los locales de Mauricio Diez Canseco mantendrán el distanciamiento de mesas y protección e higiene establecidos por el Gobierno, así como la reducción de aforo.

"Siempre buscamos lo mejor para nuestros comensales y tendrán toda la seguridad en nuestro locales desde el momento que ingresen", refirió Diez Canseco, quien está orgulloso de su hija, quien se mantiene a la cabeza del negocio familiar mientras él sigue varado en Cuba.