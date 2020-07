'Melcohita' tras miedo de ser desalojado: “Trato de no desesperarme, sino me muero”

Pablo Villanueva conocido popularmente como 'Melcochita' no se rinde a sus 84 años ante la crisis de la pandemia. Sin embargo, el miedo lo embarga por ser parte del grupo de riesgo y no contar con los mismos ingresos económicos.

Tanto así que podría ser desalojado en cualquier momento de su departamento donde vive con su esposa y sus tres hijas pequeñas.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10.000 soles que se ha acumulado y aunque el dueño es buena gente, ya me habló y temo que en cualquier momento me den dos patadas en las cuatro letras y chau”, contó el comediante a El Popular.

A su vez, agregó: “Ya estoy viejo y soy vulnerable, trato de no desesperarme, sino me muero... Además le debo a la Sunat, pero lo que más me preocupa es pagar la casa para que no me saquen a la calle”.

Pablo sin inconveniente confesó cuánto ha llegado afectar la crisis sanitaria en sus remuneraciones, sorprendiendo al revelar que ha dejado de percibir un aproximado del 80% de lo que ganaba antes.

Antes de la pandemia, el sonero percibía más de S/. 20 000 mil soles mensuales; ahora solo logra 3.000 mil. “En estos momentos me siento atado de pies y manos. La chamba ha bajado por esta pandemia, vivo cachueleando”, señaló.

“Ruego al Señor que se acabe este virus y todos podamos trabajar con normalidad como antes”, agregó 'Melcochita', quién asegura que todos sus ingresos está destinado a los alimentos y la pensión de sus hijas.

Villanueva al ser consultado si le gustaría recibir un bono del Gobierno como artista, acotó: “La verdad, quiero que ayuden a los que están peor que yo”.