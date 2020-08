Gino Assereto revela que el matrimonio no es una muestra de amor | VIDEO

Tras su separación con Jazmín Pinedo, el modelo Gino Assereto indicó que jamás pensó en casarse con la madre de su hija porque para él, el ‘matrimonio solo es un papel firmado’.

“Si convives con una persona 7, 8, 9 o 10 años…. sea lo que sea, ya tienes un lazo amoroso con esa persona. El matrimonio no es una muestra de amor, no es una muestra de afecto. El amor y afecto se demuestran día a día, en lo que le das a tu pareja y tu pareja te da a ti”, mencionó Gino en el programa ‘Estás en Todas’.

Gino también dejó en claro que su hermano ‘Jota’ es la única persona que no lo juzga y lo apoya en todo:

“Mi persona favorita es mi hermano. Pese a que somos muy distintos, llevamos vidas diferentes, su camino es uno y el mío es otro, pero es la única persona que me comprende y entiende como soy. No me juzga y siempre apoya mis decisiones. Él y mis hijas serán mis personas favoritas siempre”, indica.

Echa un vistazo al video de las declaraciones de Gino Assereto:

El chico reality no quiso hablar sobre el ‘ampay’ de la mamá de su hijita, pero expresó que tiene una buena relación con Jazmín:

“Es la mamá de mi hija y nunca he dejado de estar bien con ella (Pinedo). Ya estoy acostumbrado a que se especulen cosas que no son ciertas”, mencionó.