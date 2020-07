Daniela Darcourt a jóvenes que la rechazaron para tomarse foto: "Seguro son fans de la otra"

Pelea de nunca a acabar. La cantante Daniela Darcourt se expresó de manera polémica con respecto a Yahaira Plasencia en medio de una entrevista.

Todo aconteció hace unos días cuando el programa En Exclusiva le hizo una nota a la artista de ‘Si tú te atreves’ para conocer su opinión sobre el distanciamiento con Sergio George.

No obstante, en la última edición del programa se conocieron unas imágenes donde Daniela se muestra visiblemente fastidiada con dos jóvenes que se negaron a compartir una foto con ella.

“Un sol para que Daniela Darcourt te cante en vivo... Tómate una foto con Daniela”, manifestó la reportera de Panamericana TV, pero los dos jóvenes pasaban por el lado de ella.

Sobre esto, la artista no contuvo la sinceridad al no saber que estaba siendo grabada. “Nada, nada, seguro son fans de la otra (risas)”, expresó.

Por su parte, la conductora del espacio, Laura Borlini calificó de despectiva la actitud de Daniela al referirse a su colega.

Daniela Darcourt responde sobre comentario de Sergio George sobre su vivienda

Para la salsera habló sobre del comentario burlesco que hizo el productor Sergio George sobre su departamento. “El departamento lujosísimo que tiene Daniela en Perú, hay que pagar por eso”, fue la frase que lanzó el productor.

Ante estas palabras, la joven cantante indicó no sentirse hecha a menos. “No me sentí humillada, soy una persona bastante superada. Y si la fue (humillación), todo bien no hay problema, entre broma y broma a algunos se le escapa las cosas de las manos (…) De mi parte no hay recelos ni resentimiento”, respondió Daniela Darcourt.