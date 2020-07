Yahaira Plasencia enciende la polémica por comentario sobre Daniela Darcourt | VIDEO

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt han protagonizado diversos informes durante los últimos días a raíz de la supuesta enemistad que ambas mantendrían; sin embargo, a raíz de la polémica por el productor Sergio George, la novia de Jefferson Farfán decidió pronunciarse al respecto, encendiendo la polémica entre los medios.

En una reciente entrevista con ATV, la popular 'reina del totó' dejó entre ver que no considera como su rival a la intérprete de ‘Si tú te atreves’, sin imaginar que sus comentarios desatarían más críticas, así como las vertidas por el conductor Rodrigo González.

Yahaira desestima enfrentamiento con Daniela Darcourt

“Definitivamente no tengo nada que aclarar, estoy enfocada en mis cosas y agradezco a las distintas radios y en esta ocasión a Radio Panamericana por juntarnos no solo a mí y a Daniela sino a Kate Candela y más artistas peruanos que están luchando en este rubro que está bien complicado”, señaló Yahaira Plasencia.

“Estoy tranquila, super bien, no tengo rivalidad con nadie. Creo que los cantantes como yo de este rubro, la salsa, que están difícil, la seguimos luchando día a día todos”, añadió la cantante.

Además, Yahaira no descartó el futuro cantar a dúo una canción con Daniela. “Yo no descarto hacer un dúo con alguna artista peruana. No descarto absolutamente nada. Si se da, bienvenido sea”.

Rodrigo González no cree a Yahaira Plasencia

Para Rodrigo González “Peluchín”, Yahaira Plasencia habría respondido con hipocrecía e incluso habría usado la táctica del agradecimiento para salir de la pregunta de la periodista.

“Hipocresía nivel la yahaira (..) Ya cariño, responde lo que te preguntaron que no te liga la barajada con tus agradecimientos (...) se hace la que no oye, se traga el chicle, risita entre cachosa y nerviosa”, indicó Rodrigo González “Peluchín”.