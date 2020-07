Daniela Darcourt responde a Sergio George tras burlarse de su departamento | VIDEO

Luego que Sergio George catalogara al lugar que vive como un "lujosísimo departamento", muchos tomaron a mal este comentario, indicando que lo hizo en son de burla. Ante ello, Daniela Darcourt decidió responder.

“El departamento lujosísimo que tiene Daniela en Perú, hay que pagar por eso”, fue la frase que utilizó el productor de Yahaira Plasencia para referirse al departamento de la joven.

Tras ser consultada si se sintió humillada, la artista respondió que es una persona superada.

“No me sentí humillada, soy una persona bastante superada. Y si la fue (humillación), todo bien no hay problema, entre broma y broma a algunos se le escapa las cosas de la manos (…) De mi parte no hay recelos ni resentimiento”, respondió a la reportera de En Exclusiva.

La cantante indicó que no teme que tras discusión con Sergio George se le cierren las puertas en el mundo del espectáculo.