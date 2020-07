Ernesto Jiménez tras triunfo del Tlayuda mexicano sobre ceviche: “Al cabo que ni queríamos ganar”

El exchico reality, Ernesto Jiménez, compartió unos cómicos comentarios en Twitter para referirse a la derrota del ceviche peruano en el Campeonato Street Food Latinoamericano de Netflix frente al Tlayuda mexicano.

El fotógrafo escribió: “Al cano que ni queríamos ganar. Fue solo para hacer más interesante la encuesta. (Eso nos pasa por darle tanto rating a La rosa de Guadalupe)”.

Pero no quedó con ese comentario, ya que volvió a ironizar con el segundo lugar que obtuvo el ceviche peruano. “Ganó la Tlayuda, que sabe a Choripan, pero en verdad es Ceviche. #Teniaqueserelchavodel8”.

Hora antes de conocer la deliberación de los jueves, Jiménez indicó que le gusta la comida mexicana y que no podría hablar de ella.

“No voy decir nada malo de la comida mexicana. Me gusta la comida mexicana. No voy a comentar sobre lo que pienso de la comida mexicana. Como comida mexicana. Es rica la comida mexicana. Me voy a callar sobre la comida mexicana”, manifestó.

No fue el único que habló sobre el concurso, ya que Mayra Couto también compartió en la misma red social un comentario, pero que no fue tomado de manera cómica con los del panelista de espectáculos.

“No voten, igual ni vamos a ganar”, y tras unos minutos agregó, “Son 120 millones de mexicanos”, estas palabras provocaron una avalancha de críticas hacia ella, algo que se está haciendo muy común.