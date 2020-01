Ernesto sobre esposas de futbolistas: “Aguantan infidelidad con tal de no perder su estilo de vida”

El exintegrante de ‘Combate’ Ernesto Jimenez decidió escribir un polémico mensaje en su cuenta de Twitter después de darse a conocer los casos de infidelidad de tras futbolistas de la selección peruana.

El fotógrafo llegó hasta el programa de Magaly Medina para dar explicaciones acerca de sus palabras en las redes sociales.

“Está tan normalizada la dependencia económica en las parejas que la gente está dispuesta a aguantar todos los cachos del universo con tal de no perder su estilo de vida y poder seguir subsistiendo sin trabajar. La triste realidad”, escribió en la red social.

Las palabras generaron miles de reacciones. Algunos usuarios se mostraron totalmente de acuerdo con él, mientras que otros lo criticaron.

Por esta razón, Jimenez quiso explicar lo ocurrido en Twitter, pero confirmando su pensar:

“En caso de los futbolistas, estuvieron con ellos desde muy jóvenes, y durante todo ese trayecto, no hicieron nada, no se prepararon, no trabajaron y sienten que, si pierden ese sustento económico, van a pasar una pensión para el hijo y no directamente a ellas, no saben de qué van a vivir, ¿a qué me voy a dedicar, si todo este tiempo estuve aquí tranquila en mi casa”, indicó en el programa en vivo.

Por otro lado, Magaly Medina también dio su posición sobre los deportistas:

“El perder el estatus, los viajes, los buenos restaurantes, los buenos regalos, eso pesa más que su dignidad”, indicó Magaly Medina.