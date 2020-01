Fotos inéditas de Meghan Markle tras renunciar a la familia real sorprenden a fans

Meghan Markle y el Príncipe Harry sorprendieron a la familia real británica al anunciar su renuncia oficial a las responsabilidades como miembros de la realeza. Mediante un comunicado, la pareja reveló la razón de su decisión y hoy radican en Canadá, donde los paparazzis no dudan en seguirlos.

Como se recuerda, Meghan salió de Inglaterra con destino a Canadá, convirtiéndose en el primer lugar tras alejarse de la familia real. En tanto, Harry viajó ayer para reencontrarse con su esposa y ahora están juntos.

Las cámaras de los paparazzis lograron captar el preciso instante en que Meghan salió de su residencia en el nuevo país en compañía de su hijo y sus guardaespaldas para pasear a sus dos perritos. La ex Duquesa de Sussex sorprendió a todos con un look muy relajado, vestimenta que no habría podido usar frente a la reina Isabel.

En Instagram se han filtrado las nuevas imágenes de la exduquesa de Sussex paseando por un parque de Canadá, el país donde actualmente reside. En las fotos se ve a Markle sonriendo y paseando con sus dos perros y con el pequeño Archie colocado en un portabebés.

Como era de esperarse, los comentarios comenzaron de inmediato, destacando la felicidad y aspecto saludable de la actriz estadounidense. "Esa es la sonrisa de una mujer libre", "ahora sí está como quería" y "¡estupenda Meghan como siempre! Es un auténtico gusto poder verla feliz", indicaron algunos de los comentarios de la publicación.