El día que Lady Di enfrentó a la reina Isabel para ayudar a los enfermos de SIDA [FOTOS]

Diana de Gales es considerada como un ícono de las personas comprometidas con las causas humanitarias. La fallecida Lady Di había brindado su ayuda a enfermos con VIH en los tiempos en que se creía que el SIDA se contagiaba por el contacto casual de piel. Esta acción humanitaria de la princesa no era bien tomada por la reina Isabel II de Inglaterra, según las confesiones del personal de seguridad de la princesa.

El ex guardaespaldas de la princesa de Gales y antiguo detective de Scotland Yard, Ken Wharfe, manifestó en una ocasión ante la prensa británica que la Reina se enfureció en más de una oportunidad con Lady Di por la ayuda humanitaria que brindaba a las personas infectadas con el virus del SIDA.

Ken Wharfe también declaró ante la Corte Suprema de Londres que una vez la princesa Diana llegó a su movilidad con los nervios alterados, luego de haberse reunido con la Reina. El motivo, según lo confesado por la princesa a su guardaespaldas era que a la Reina no le gustaba que Lady Di se involucre tanto con el SIDA.

“Ella (Diana) me reveló: A la Reina no le gusta que yo me involucre con el SIDA. Me dijo: ¿por qué no te involucras con algo más placentero? o ¿por qué no pasas más tiempo con tu esposo y los hijos?”, aseguró Wharfe.

Para la princesa, la familia real debía involucrarse más en las campañas que buscan hallar la cura del SIDA; por ello la actitud negativa de la Reina fue tomada con enojo y decepción por parte de Lady Di.

Teniendo en cuenta que en la década de los ochenta se creía que el SIDA podía ser contagiado por un simple contacto físico, Diana de Gales fue el primer miembro de la familia real británica que se expuso sin temor alguno a estar en acercamiento con los enfermos de VIH e incluso fue fotografiada tomando las manos de unos pacientes infectados de ese entonces.

Aquel día del año 1987, Lady Di visitó un Hospital de Lóndres, quien junto a un especialista recorrió las salas del lugar estrechando las manos de los pacientes con VIH y dándoles palabras de aliento. En uno de sus discursos, la princesa de Gales dijo: “El VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas, así que puedes estrecharles la mano y darles un abrazo. El cielo saben que lo necesitan”.