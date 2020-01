Príncipe William aclamado por usar lenguaje de señas en importante ceremonia

El Príncipe William ha sido ovacionado por usuarios de las redes sociales por emplear el lenguaje de señas durante el reconocimiento al experto en lenguaje de señas Alex Duguid, quien ha firmado a Emmerdale y Calle Coronación para televidentes sordos de ITV durante décadas.

“¡Bien hecho, Príncipe William! ¿Sabían que su madre, la princesa Diana, aprendió el lenguaje de señas como mecenas de la Asociación Británica de Sordos?”, se lee en uno de los tweets realizados por un usuario.

“Qué maravilloso del Príncipe William tomarse el tiempo para aprender el lenguaje de señas. Así es como actúa un real con integridad. Tan increíblemente considerado”, resaltó otro usuario de Twitter

Congratulations Alex Duguid MBE, honoured by The Duke of Cambridge for services to Deaf People and to British Sign Language Education 🎖️ pic.twitter.com/7jr7xDSPPN