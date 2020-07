Mayra Couto una vez en la polémica: “No voten, igual no vamos a ganar”

Mayra Couto sorprendió a los tuiteros al publicar una opinión sobre el concurso de la serie de Netflix, ‘Campeonato Street Food Latinoamerica’, que tenía al ceviche peruano como uno los tres mejores platos de Sudamérica.

En su cuenta de Twitter la actriz compartió: “No voten, igual ni vamos a ganar”, y tras unos minutos agregó, “Son 120 millones de mexicanos”, estas palabras provocaron una avalancha de críticas hacia ella, algo que se está haciendo muy común.

Por último, pasadas las horas se dio a conocer el plato mexicano ‘tlayuda’ ganó con 46.6% al ceviche que obtuvo 45.3%, dejando lejos al choripán argentino que solo llegó a 7.9%.

Mayra Couto provoca polémica

Ya lo dijo Fiorella Rodríguez en uno de sus programas, Mayra Couto cada vez que declara sobre algún tema enciende la mecha y salen sus detractores. Como se recuerda, hace poco la actriz habló sobre la prevención del embarazo adolescente y el como ser “mamá te convierte en el asistente de otro ser humano”.

“Yo no sé si quiero ser mamá, si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mamá me dicen que es verdad”, indicó Couto.

Además, la artista recomendó a sus fans que si no desean ser mamás cuiden sus “cuerpitas”, siendo está la palabra la que generó la avalancha de críticas.

“La idea no es que tenga o no sexo. Se trata de tu autonomía como mujer (...) Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, compartió.