Fiorella Rodríguez a Mayra Couto: "Ser madres significa dar todo el corazón, entregar tus fuerzas"

Fiorella Rodríguez no dudó en dar su opinión sobre las polémicas declaraciones de Mayra Couto. Como recordamos, la actriz hace unos días aconsejó a las jóvenes que “vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no sean ser mamás, lo mejor es la prevención”, la conductora de radio se animó a comentar sobre esto.

En su último programa la conductora de radio Capital, Rodríguez afirmó que “cada vez que Mayra Couto declara, enciende la mecha”, e indicó que, si bien existe la libertad de expresión, no todo lo que dije es cierto.

La expresentadora de TV explicó que ser más madre es mucho más que ser una asistente. "Les voy a decir algo y no quiero que digan no, porque las mamás me van a entender. Cuando tú tienes un hijo (…) en una cierta parte lo asistes y lo hacemos con mucho amor. Eso no está en discusión", subrayó.

"Si ponemos atención en lo que Mayra comenta sobre que ser mamá es ser asistente de otro ser humano, en parte sí. Les habla una mamá que tiene una hija de 22 años, y prestas ayuda, vas al auxilio de otra persona, sobre todo al principio", manifestó.

De esta manera, Rodríguez marcó su distancia ante las declaraciones de Mayra Couto al decir: "De pronto viene el cambio porque ser madre significa bastante más que un asistente ayudando a su jefe. Significa cambiar tu vida, tu tiempo, tu forma de ser, tu forma de pensar, es mi experiencia como madre".

La conductora de radio reflexionó sobre el ser madre: “Es entregar tus fuerzas cada día por sacar adelante a tus hijos. ¿Que es desgastante? Sí, pero lo hacemos con una sonrisa porque somos mamás. Significa tener una razón para el resto de tu vida”.

Fiorella Rodríguez y Mónica Cabrejos piden tolerancia a las ideas de Mayra Couto

Tanto Mónica Cabrejos como Fiorella Rodríguez tienen programas en la misma emisora y ambas pidieron tolerancia sobre las opiniones de la actriz que se encuentra en Cuba estudiando cine.

"A veces, cuando escuchamos alguna declaración o una frase que puede sonar seca o fría, puede herir algún tipo de susceptibilidad, pero si nos ponemos a conversar, yo pienso que debemos respetar la manera de pensar de todos y cada uno dar la suya", acotó la popular ‘Amistasi’.