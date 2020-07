Mónica Cabrejos defiende a Mayra: “No le voy a decir loca por no estar de acuerdo con ella”

Mónica Cabrejos defendió Mayra Couto luego que ella expresara que no sabe si quiere ser madre y le aconsejó a sus fans que cuiden sus "cuerpitas". La periodista pidió a los haters de la actriz que respeten la opinión de otras personas.

"Vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, indició Mayra Couto, quien fue duramente cuestionada.

Ante ello, Mónica Cabrejos decidió usar su programa en Radio Capital para solidarizarse con Mayra Couto.

“Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay algo que creo que nos falta a nosotros los peruanos cuando escuchamos una opinión que no parece altisonante o con la que no estamos de acuerdo, que inmediatamente para derribar el argumento de la otra persona la insultamos”, señaló.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Mayra Couto, pero eso no significa que voy a decir que está loca, que es una feminazi, que le cierren la cuenta. Eso no va conmigo, existe la libertad de expresión”, acotó.

La periodista lamentó que haya personas que no toleren que otros no estén de acuerdo con ellos.

“Los que están de acuerdo contigo, celebrarán y los que no, deben mirar hacia otro lado. No estoy de acuerdo con los insultos y creo a los peruanos y a las redes sociales les hace falta bastante tolerancia y respeto por la opinión ajena”, dijo.

“Ella (Mayra) piensa eso y a nosotros nos toca respetar lo que ella piense. Si empezamos a fomentar el respeto hacia las idea ajenas o no concordantes con las nuestras, creo que vamos a tener una sociedad mejor en todo el sentido de la palabra”, concluyó.