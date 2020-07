Sigrid Bazán se defiende de críticas: "Yo no soy nuera de nadie"

Sigrid Bazán decidió responder a quienes la vienen criticando. Como se recuerda, Beto Ortiz, Magaly Medina y Juliana Oxenford han puesto en duda calidad de periodista, señalando que no ha empezado desde abajo como muchos colegas.

Beto Ortiz la tildó de “cojudita” y de lograr su puesto gracias a que es la nuera de un medio de comunicación.

Por su parte, Juliana fue consultada durante una transmisión en vivo, por Sigrid. A lo que rápidamente respondió: “¿De quién? ja, ja, ja, yo no le doy crédito a gente que nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo".

Magaly Medina también se refirió a ella, indicando: "La señorita de la que hablan no creo que se haya ensuciado nunca los zapatos, hay gente que tiene suerte, no la tiene que luchar desde abajo, hay gente a la que se le ha dado más fácil, suerte le llaman algunas".

Ante ello, Sigrid Bazán respondió sobre estas expresiones.

“Sí, siento que hay un grupo de conocidos personajes que me han dedicado su cuarentena, así lo siento: a criticarme por trabajar. La primera pregunta que me hago es: ¿ese es el ejemplo que le quieran dar a sus miles de seguidores? Yo considero que son provocaciones, siempre me he defendido y me voy a defender con mi trabajo”, indicó al diario Trome.

Asimismo, señaló a estos comentarios de machistas. Además, aclaró que no es la nuera de nadie.

“A mí sí me ha parecido súper machista porque he visto el rebote que ha tenido esto en redes y si siento que hay muchas personas que están diciendo que por estar con alguien tengo el trabajo que tengo. Para empezar no estoy con nadie, ni siquiera. Me he ganado todos los trabajos con esfuerzo, he madrugado en la radio, he trabajado de lunes a domingo, nadie me paga horas extras en general. No soy la nuera de nadie, ni siquiera estoy casada, no estoy con nadie, me gusta lo que hago (…) la audiencia nos respalda, nos acompaña todas las semanas, trabajando de domingo a viernes, como trabaja mi equipo”, agregó.

“Hay muchas cosas negativas detrás de (…) todo ese barro que ha venido con ventilador es parte del morbo al que se dedican algunas personas, yo no quiero dedicarme a responder eso, sino más bien dedicarme a mi trabajo que no es el morbo”, finalizó.