Sigrid Bazán evita responder a Juliana: "El cariño del público es mi mejor comentario"

Sigrid Bazán se pronunció sobre su ausencia en la conducción del noticiero de Latina, pero prefirió evitar responder a Juliana Oxenford, quien la cuestionó como periodista.

"Gracias a todos los que me escribieron porque no me han visto en sus pantallas estos días. He pedido unos días de descanso, voy a descansar hasta el viernes, pero nos vemos el domingo en Reporte semanal. Estoy aprovechando para guardarme, para comer, descansar un poco, creo que lo necesitaba", indicó la conductora de TV.

Respecto a los comentarios de Juliana Oxenford, Sigrid Bazán prefirió no responder, sin embargo, resaltó que el cariño del público es su menor comentario.

"Agradecerles mucho por su sintonía, hay todo un equipo de camarógrafos, produciendo, titulando, reporteros en las calles, no hay mayor reconocimiento a nuestro trabajo. Digo nuestro porque es un equipo no solo es la conductora, pero en verdad es todo un equipo detrás", dijo.

"Teniéndolos a ustedes detrás de la pantalla (…) esto enriquece mucho nuestro trabajo, no hay mejor comentario que ese para nosotros. Muchas gracias", concluyó.