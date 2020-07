Juliana pide a la gente que se levante temprano para no llenar los buses y usuarios la critican

Juliana Oxenford recibió fuertes criticas tras pedir a la gente que se levante más temprano para no llenar los buses y no exponerse a la pandemia. Todo empezó cuando la conductora de televisión indicó en su programa que “hay formas de que la gente no llene los micros”.

“Veo el programa de la Oxenford diciendo ‘señores hay maneras de llegar a su trabajo sin subirse a una combi y respetando distancias'. Me pregunto CÓMO”, le preguntó una usuaria a la periodista.

Ante ello, la rubia respondió: “Cómo dice este troll en su perfil: “iba a decir algo importante y se le pasó”. Como jode cuando mienten y, peor aún, cuando la gente opina sin saber. Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”.

Esta respuesta generó aún más el enojo de muchos, quienes incluso le respondieron de forma irónica.

“Pésimo que rechacen el consejo de @julianaoxenford antes de intentarlo, yo estuve parada en la panamericana desde las 4am esperando que pase un bus que respete el aforo y la distancia social hasta que pasó. Dejo una foto de la línea por si a alguien le sirve. Gracias Juliana :)”, señaló la usuaria, quien adjuntó la foto de un bus nocturno de Harry Potter.

“Ay Juliana, múdate para Ancón un par de meses, no toques tu camioneta/auto y no uses tu pase vip “Soy Juliana Oxenford”. Suerte con la experiencia. Las personas se desesperan porque hay algo que se llama DESCUENTO y sus sueldos no tienen varios ceros, son sueldos mínimos”, respondió otro seguidor a Juliana Oxenford.