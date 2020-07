Juliana se defendió: “Prefiero llegar un poco tarde a trabajar, a exponerme" | VIDEO

Juliana Oxenford rompió su silencio por medio de su cuenta de Instagram luego de haber sido tendencia en redes por su polémica opinión sobre los ciudadanos y el uso del transporte público en medio del estado de emergencia por el COVID-19.

¿Qué dijo Juliana Oxenford en Instagram?

La periodista aseguró que su principal preocupación es el nivel de contagio en las combis y que sus palabras fueron tergiversadas. “Yo entiendo que el próximo año es campaña, son elecciones y justo a estas alturas, a quienes somos periodistas críticos nos dan con palo y salen los trolls a insultar”, indicó.

“No es que me duela pero me jod... la mentira, la gente que trata de tergiversar lo que digo, que busca la manera de editar algo que he dicho para crear un video y buscar viralizarlo y que la gente te haga literalmente mier...”, sostuvo la presentadora.

Además, agregó: “Eso me parece cobarde, de personas sin principios ni valores". La futura mamá por segunda vez indicó que jamás recomendó que las personas se levanten a las tres de la mañana, revelando que ella también lo hizo en su época escolar y universitaria.

“Al colegio nunca fui en movilidad, siempre me fui en micro con mis hermanos (...) he hecho toda mi carrera universitaria en micro, y no solo a la universidad, sino también a América y a la Radio (...) era la única manera de poder tener una beca en la unviersidad porque no podía pagar mis estudios”, acotó.

“Me van a decir a mi que no he andado en combi... hay que ser bien estúpido”, contó Oxenford molesta. “Prefiero llegar un poco tarde a trabajar, esperar un poco más, a exponer a ese nivel de contagio tan algo, a eso me refiero pero lo sacan de contexto”, indicó Juliana.