Will Smith tras confesión de Jada sobre relación con rapero: “Puedo amarte a pesar de todo”

Will Smith y su esposa Jada Pinkett causaron revuelo en las redes sociales tras hacer público sus problemas matrimoniales a través del programa Red Table Talks, que se trasmite por el Facebook de la actriz.

Aquí, Jada Pinkett confirmó que tuvo una relación extramatrimonial con el rapero August Alsina. Sin embargo, dejó en claro que esto sucedió cuando estaba separada de Will Smith, por lo que descartó infidelidad.

Cabe indicar que hace 5 años la pareja atravesó una fuerte crisis, por lo que decidieron separarse. Es en este momento cuando la actriz decidió involucrarse con August Alsina.

La madre de Jaden Smith señaló también que el actor estaba enterado de la situación.

“Hace cuatro años y medio o cuatro empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental”, dijo.

"A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, acotó.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la respuesta del actor, quien una vez más hizo gala de su caballerosidad. "Yo puedo amarte a pesar de todo”, señaló.

La pareja chocó puños y repitieron entre risas: "vivimos juntos, morimos juntos. Matrimonio malo de por vida”.

Will Smith dio fin al encuentro resaltando: “No quiero volver a pasar por esto nunca más".