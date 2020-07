Will Smith: se avivan rumores sobre una supuesta relación con Margot Robbie | VIDEO

Luego que Jada Pinkett confirmara ante Will Smith que tuvo una relación con el rapero August Alsina, las redes sociales no tardaron en estallar. No solo por tremenda confesión, sino también porque los usuarios avivaron aún más un posible romance entre el actor con Margot Robbie.

Como se recuerda, Will Smith y Jada Pinkett se sentaron frente a frente y hablaron sobre sus problemas amorosos a través de la cuenta de Facebook de la actriz. Aunque la conversación se tornó incómoda, resultó siendo bastante honesta ante la mirada de sus fans.

“Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, contó Jada.

En medio de esta conversación, Will Smith indicó que habían "cometido errores sin miedo a perder a su familia". Esta frase hizo los medios internacionales prendiera sus alarmas y empezaran a especular, y ni qué decir con los usuarios de las redes sociales.

Aquí es donde salió a la luz el nombre de Margot Robbie, actriz con quien Will Smith compartió roles en la película "Focus: maestros de la estafa".

Como se recuerda, este rumor nació en el 2015, cuando se les vinculó a los actores en una fiesta de final del rodaje del mencionado filme.

En su momento, la actriz desmintió este hecho. “No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”.

Sin embargo, estos rumores tomaron más fuerza tras la reciente revelación de Jada Pinkett.

Cabe mencionar que los esposos resaltaron que este "affaire" este Jada Pinkett y August Alsina fue cuando la pareja se había dado un tiempo, por lo que descartaron la infidelidad.